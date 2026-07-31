Ижевск. Удмуртия. Руководитель компании «Ижавиа» прокомментировал ситуацию с аннулированием лётного сертификата. Александр Синельников в соцсетях признал такое решение личным поражением.

Напомним, накануне стало известно, что Росавиацией принято решение об аннулировании сертификата эксплуатанта АО «Ижавиа» с 1 августа 2026 года.

«Для меня это личное поражение. Меня буквально разрывает изнутри от боли, чувства бессилия и понимания того, что мне не удалось эффективно повлиять и изменить принятое решение. Мне горько и стыдно перед коллективом нашей авиакомпании. Мне горько от того, что я не смог защитить нашу авиакомпанию и убедить Росавиацию в том, что «Ижавиа» способна безопасно выполнять полёты», — обратился к людям Александр Синельников.

Он подчеркнул, что для него «Ижавиа» — не просто авиакомпания, а большая семья.

«Есть люди, которые работают здесь более пятидесяти лет. Есть авиационные династии, для которых «Ижавиа» — часть жизни нескольких поколений. Для меня «Ижавиа» тоже давно перестала быть просто работой. Каждый день, каждый час, каждую минуту я старался отдавать компании все свои силы, знания и опыт. Возможно, многое получилось. Но сегодня очевидно, что получилось не всё», — признался Синельников.

Он отметил, что самое главное сейчас — люди. Поэтому руководитель авиакомпании принёс извинения пассажирам за неудобства, связанные с переоформлением билетов и изменением привычной схемы полётов.

«Мы понимаем, что полностью избежать неудобств невозможно. Но сделаем всё, чтобы они были минимальными. Мы усилили службу поддержки, открыли круглосуточную горячую линию, и вся команда АО «Ижавиа» — без исключения — сейчас работает только над одной задачей: чтобы каждый пассажир смог выполнить свой полёт», — заверил Александр Синельников.

Он признался, что не знает, каким будет дальнейшее развитие событий, но он не имеет права опускать руки.

«Сейчас мне действительно нужно немного времени, чтобы прийти в себя. Последние месяцы были очень тяжёлыми, а последние дни — особенно. Я не хочу принимать решения на эмоциях. Мне нужно несколько дней, чтобы успокоиться и сформировать новый план уже с холодной головой. Одно могу сказать совершенно точно: я не считаю, что это конец истории «Ижавиа».

Мы будем искать тот путь, который окажется лучшим для предприятия, для его сотрудников и для наших пассажиров. Путь, который позволит сохранить компанию, сделать её сильнее, зарабатывать больше, развивать аэропорт и предлагать людям более качественный продукт. Сейчас слишком рано говорить, каким именно будет этот путь. Но я точно знаю, что он есть. И пока есть люди, которым небезразлична «Ижавиа», мы будем его искать», — подчеркнул руководитель «Ижавиа».

Отвечая на вопросы подписчиков, он заверил, что для осуществления обязательств у компании деньги есть: «"Ижавиа" фактический миллиардер. И все обязательства будут выполнены».

Отметим, что по данным портала «Селдон Базис» (Seldon.Basis), выручка АО «Ижавиа» за 2025 год составила 6,89 млрд рублей; баланс компании составил 12,76 млрд рублей.