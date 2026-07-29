В основу легли данные 2200 исследованных генотипов животных.
Можга. Удмуртия. Два быка из удмуртского «Можгаплем» вошли в топ-50 по племенной ценности в России. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.
Компания «Кситест» впервые представила публичный рейтинг быков по геномной оценке племенной ценности, рассчитанной на отечественной референтной базе, в которую вошли данные 2200 исследованных генотипов.
Отмечается, что теперь потенциал животных определяется с учётом российской генетики, климата и селекционной истории.
Так, два быка «Можгаплем» вошли в топ-10 по индексу MBI: Фаер и Хлебник. Ещё два – в ТОП-50:
- Бык Сапфир занял 24-е место (+42 725 MBI, +2481 кг молока, устойчивость к заболеваниям вымени, высокая жизнеспособность телят);
- Берест оказался на 32-м месте (+41 486 MBI, +2217 кг молока, крепкое здоровье вымени, долголетие коров, повышенная фертильность молодняка).
Напомним, ранее сообщалось, что стадо «Можгаплем» в Удмуртии пополнили элитные бычки из Германии и Голландии.
Также «Сусанин» выпускал репортаж о самом тяжёлом быке в Удмуртии — Кислороде.
Видео: ИА «Сусанин»
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