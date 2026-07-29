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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Быки из Удмуртии оказались одними из лучших в России

17:41, 29 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Быки из Удмуртии оказались одними из лучших в России
17:41, 29 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
48
0
#Удмуртия\n#Можга\n#бык\n#сельское хозяйство
Источник фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Удмуртии
48
0

В основу легли данные 2200 исследованных генотипов животных.

Можга. Удмуртия. Два быка из удмуртского «Можгаплем» вошли в топ-50 по племенной ценности в России. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

Компания «Кситест» впервые представила публичный рейтинг быков по геномной оценке племенной ценности, рассчитанной на отечественной референтной базе, в которую вошли данные 2200 исследованных генотипов.

Отмечается, что теперь потенциал животных определяется с учётом российской генетики, климата и селекционной истории.

Так, два быка «Можгаплем» вошли в топ-10 по индексу MBI: Фаер и Хлебник. Ещё два – в ТОП-50:

- Бык Сапфир занял 24-е место (+42 725 MBI, +2481 кг молока, устойчивость к заболеваниям вымени, высокая жизнеспособность телят);

- Берест оказался на 32-м месте (+41 486 MBI, +2217 кг молока, крепкое здоровье вымени, долголетие коров, повышенная фертильность молодняка).

Напомним, ранее сообщалось, что стадо «Можгаплем» в Удмуртии пополнили элитные бычки из Германии и Голландии.

Также «Сусанин» выпускал репортаж о самом тяжёлом быке в Удмуртии — Кислороде.

Видео: ИА «Сусанин»

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17:41, 29 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
48
0
#Удмуртия\n#Можга\n#бык\n#сельское хозяйство