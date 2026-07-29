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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Выпуск изоляционного материала для автопрома нарастили в Удмуртии

16:45, 29 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Выпуск изоляционного материала для автопрома нарастили в Удмуртии
16:45, 29 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
33
0
#Ижевск\n#заводы
Источник фото: ИИ
33
0

Ижевский завод пластмасс увеличивает выпуск вспененного полиэтилена.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский завод пластмасс запустил новую линию по выпуску физически сшитого вспененного полиэтилена, что позволит увеличить объём производства на 15% в год. Об этом «Известиям» сообщили в Фонде развития промышленности.

Отмечается, что данная продукция применяется в автомобилестроении, а также для производства строительных материалов, изделий для спорта и туризма, упаковки и в других сферах. В автопроме материал используют в качестве уплотнителей, виброзащиты, шумо- и теплоизоляции.

Инвестиции в проект составили около 300 млн рублей. Из них 177,4 млн рублей предоставил ФРП и ещё 19,7 млн рублей — Удмуртский фонд развития предпринимательства.

На средства займа приобретено современное оборудование для производства вспененного полиэтилена: экструзионные линии, печь для вспенивания, ускоритель электронов, линия компаундирования, компрессор и трансформаторы. После выхода на проектную мощность компания планирует увеличить свою долю на отечественном рынке, частично заместив импортные решения.

По данным портала «Селдон Базис» (Seldon.Basis), в структуру предприятия АО «ИЗП» с известным брендом «Изолон» входят пять дочерних предприятий: ООО «Пластпереработка», ООО «Полипластинвест», ООО КБ «МСБ», ТОО «Автопласт» и ООО «СТИМ».

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16:45, 29 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
33
0
#Ижевск\n#заводы