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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевская ресторанная сеть открывает новое заведение в Набережных Челнах

16:15, 27 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Ижевская ресторанная сеть открывает новое заведение в Набережных Челнах
16:15, 27 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Набережные Челны\n#общепит
Источник фото: ИА "Сусанин"
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Сеть бистро «Дядя Арчи» добралась до Татарстана.

Набережные Челны. Татарстан. Ижевская сеть общепита «Дядя Арчи» добралась до Татарстана. Как сообщает портал предпринимателей Chelny-biz.ru, заведение открывается в Набережных Челнах на проспекте Мира.

23 июля состоялось техническое открытие заведения, сообщается в соцсетях бистро.

Отметим, что рестораны сети появились в Ижевске в 2022 году. По данным портала «Селдон Базис» (Seldon.Basis), торговая марка «Дядя Арчи Beer Bistro & Shop» принадлежит московскому ООО «Эстетика+». Компания занимается работой ресторанов и оказывает услуги по доставке продуктов питания. Ранее «Дядя Арчи» из Ижевска уже добрался до Перми.

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16:15, 27 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
100
0
#Набережные Челны\n#общепит