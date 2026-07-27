Набережные Челны. Татарстан. Ижевская сеть общепита «Дядя Арчи» добралась до Татарстана. Как сообщает портал предпринимателей Chelny-biz.ru, заведение открывается в Набережных Челнах на проспекте Мира.

23 июля состоялось техническое открытие заведения, сообщается в соцсетях бистро.

Отметим, что рестораны сети появились в Ижевске в 2022 году. По данным портала «Селдон Базис» (Seldon.Basis), торговая марка «Дядя Арчи Beer Bistro & Shop» принадлежит московскому ООО «Эстетика+». Компания занимается работой ресторанов и оказывает услуги по доставке продуктов питания. Ранее «Дядя Арчи» из Ижевска уже добрался до Перми.