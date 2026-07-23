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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Бывший руководитель подразделений Газпрома в Ижевске переведён на Дальний Восток

12:35, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Бывший руководитель подразделений Газпрома в Ижевске переведён на Дальний Восток
12:35, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
273
0
#Ижевск\n#Дальний Восток\n#Газпром\n#назначения\n#Хабаровский край
Источник фото: пресс-служба Газпром межрегионгаз и газораспределение Ижевск
273
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Он занимал пост руководителя в Ижевске с 2025 по 2026 год.

Хабаровск. Хабаровский край. Бывший генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» и АО «Газпром газораспределение Ижевск» перешёл на аналогичную должность на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Нового руководителя уже представили губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину.

Напомним, Александр Черкашин возглавил филиалы Газпрома в Ижевске в марте 2025 года. 13 июля 2026 года стало известно, что он покинул свой пост. Новым гендиректором структур Газпрома в Ижевске стал Дмитрий Осетров.

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12:35, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
273
0
#Ижевск\n#Дальний Восток\n#Газпром\n#назначения\n#Хабаровский край