Хабаровск. Хабаровский край. Бывший генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» и АО «Газпром газораспределение Ижевск» перешёл на аналогичную должность на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Нового руководителя уже представили губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину.

Напомним, Александр Черкашин возглавил филиалы Газпрома в Ижевске в марте 2025 года. 13 июля 2026 года стало известно, что он покинул свой пост. Новым гендиректором структур Газпрома в Ижевске стал Дмитрий Осетров.