Москва. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) опубликовал рейтинг крупнейших молочных компаний России по итогам 2025 года. Лидером впервые за три года стала «Логика молока», сместившая с первой позиции на вторую «Вимм-Билль-Данн». Также свои позиции укрепил агрохолдинг из Удмуртии «КОМОС ГРУПП». Об этом сообщает «Интерфакс».

Обе лидирующие компании преодолели рубеж по выручке в 160 млрд рублей. Развязка наступила в декабре, когда «Логика молока» приобрела одного из крупнейших производителей мороженого — ГК «Новосибхолод». Выручка компании за 2025 год составила 167,1 млрд рублей (рост на 17,9%), у «Вимм-Билль-Данна» — 162,3 млрд рублей (рост на 6,7%).

«КОМОС ГРУПП» с выручкой 63,1 млрд рублей вернулся на третье место. Этому способствовало и то, что под управление компании осенью 2025 года перешёл завод «Уфамолагропром», ранее входивший в состав «Вимм-Билль-Данна». Производитель сыров Hochland Russland с выручкой 60,8 млрд рублей переместился на четвёртое место, а ГК «Ренна» (58,1 млрд рублей) сохранил пятую позицию.