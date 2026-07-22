Холдинг укрепил позиции благодаря приобретению завода «Уфамолагропром».
Москва. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) опубликовал рейтинг крупнейших молочных компаний России по итогам 2025 года. Лидером впервые за три года стала «Логика молока», сместившая с первой позиции на вторую «Вимм-Билль-Данн». Также свои позиции укрепил агрохолдинг из Удмуртии «КОМОС ГРУПП». Об этом сообщает «Интерфакс».
Обе лидирующие компании преодолели рубеж по выручке в 160 млрд рублей. Развязка наступила в декабре, когда «Логика молока» приобрела одного из крупнейших производителей мороженого — ГК «Новосибхолод». Выручка компании за 2025 год составила 167,1 млрд рублей (рост на 17,9%), у «Вимм-Билль-Данна» — 162,3 млрд рублей (рост на 6,7%).
«КОМОС ГРУПП» с выручкой 63,1 млрд рублей вернулся на третье место. Этому способствовало и то, что под управление компании осенью 2025 года перешёл завод «Уфамолагропром», ранее входивший в состав «Вимм-Билль-Данна». Производитель сыров Hochland Russland с выручкой 60,8 млрд рублей переместился на четвёртое место, а ГК «Ренна» (58,1 млрд рублей) сохранил пятую позицию.
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