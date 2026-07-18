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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С начала года из Удмуртии вывезли более 60 тысяч кубометров хвойных пиломатериалов

11:07, 18 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
С начала года из Удмуртии вывезли более 60 тысяч кубометров хвойных пиломатериалов
11:07, 18 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
52
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмуртский экспорт\n#Россельхознадзор
Источник фото: ИИ
52
0

Лесопродукцию из республики поставляют в почти 20 регионов России.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года из Удмуртии в другие регионы России вывезли 60,9 тыс. кубометров лесоматериалов хвойных пород. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Продукцию поставляют в Астраханскую, Ростовскую, Челябинскую, Ярославскую области, Краснодарский и Ставропольский края, а также в Татарстан, Башкортостан, Марий Эл и другие регионы страны. Всего с начала года специалисты оформили 1355 карантинных сертификатов.

Так, только 14 июля из республики отправили 323 кубометра хвойных пиломатериалов в Татарстан и Пермский край. Перед отправкой продукция прошла карантинный фитосанитарный контроль — вредных организмов не выявлено.

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11:07, 18 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
52
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмуртский экспорт\n#Россельхознадзор