Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года из Удмуртии в другие регионы России вывезли 60,9 тыс. кубометров лесоматериалов хвойных пород. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Продукцию поставляют в Астраханскую, Ростовскую, Челябинскую, Ярославскую области, Краснодарский и Ставропольский края, а также в Татарстан, Башкортостан, Марий Эл и другие регионы страны. Всего с начала года специалисты оформили 1355 карантинных сертификатов.

Так, только 14 июля из республики отправили 323 кубометра хвойных пиломатериалов в Татарстан и Пермский край. Перед отправкой продукция прошла карантинный фитосанитарный контроль — вредных организмов не выявлено.