Ижевск. Удмуртия. С 1 января по 14 июля 2026 года из Удмуртии экспортировали в Японию 65 кг бересты. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Так, 9 июля Управлением была проконтролирована отправка 15,2 кг бересты в Японию.

«Лабораторная экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов. По итогу досмотра и на основании заключения о карантинном фитосанитарном состоянии собственнику продукции выдан фитосанитарный сертификат», — говорится в сообщении.