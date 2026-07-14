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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С начала года из Удмуртии отправили в Японию более 60 кг бересты

15:57, 14 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
С начала года из Удмуртии отправили в Японию более 60 кг бересты
15:57, 14 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмуртский экспорт\n#Япония\n#Россельхознадзор
Источник фото: ИИ
38
0

В образцах бересты не выявили вредных организмов.

Ижевск. Удмуртия. С 1 января по 14 июля 2026 года из Удмуртии экспортировали в Японию 65 кг бересты. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Так, 9 июля Управлением была проконтролирована отправка 15,2 кг бересты в Японию.

«Лабораторная экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов. По итогу досмотра и на основании заключения о карантинном фитосанитарном состоянии собственнику продукции выдан фитосанитарный сертификат», — говорится в сообщении.

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15:57, 14 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмуртский экспорт\n#Япония\n#Россельхознадзор