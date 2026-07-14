Ижевск. Удмуртия. Новым генеральным директором газовых компаний АО «Газпром газораспределение Ижевск» и ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» назначен Дмитрий Осетров. Об этом сообщает пресс-служба структурных подразделений Газпрома в Ижевске.

Нового руководителя, приступившего к обязанностям с 14 июля текущего года, представили председателю правительства Удмуртии Роману Ефимову, а также коллективам компании.

Напомним, с марта 2025 года по 13 июля 2026 года должность занимал Александр Черкашин.

Наша справка:

Дмитрий Николаевич Осетров родился в 1964 году в Москве.

В 1987 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция», в 2026 году — ФГБО УВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» по специальности «Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

2019-2020 гг. — первый заместитель генерального директора, а затем генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань»;

2020-2026 гг. — генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Курган».