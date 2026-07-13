Ижевск. Удмуртия. Генеральный директор Газпром межрегионгаз и газораспределение Ижевск Александр Черкашин покидает свою должность. Об этом сообщает пресс-служба структурных подразделений Газпрома в Ижевске.

«За год сделано многое, что нельзя измерить только производственными показателями. Две компании начали процесс объединения, мы реализовали большие проекты с Администрацией и Правительством региона, подключив к газу тысячи семей и сотни предприятий. Благодаря Александру Ивановичу мы выстроили открытый диалог с потребителями и создали сильную команду, которая ежедневно обеспечивает тепло, уют и безопасность полумиллиона потребителей», — говорится в сообщении.

Кто займёт место генерального директора структурных подразделений Газпрома в Удмуртии, пока не сообщается.

Напомним, Александр Черкашин возглавил филиал Газпрома в Ижевске в марте 2025 года. Он сменил на этой должности Алексея Вершинина, который на тот момент находился под следствием.