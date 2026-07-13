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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Глава структурных компаний Газпрома в Удмуртии покинул свою должность

12:25, 13 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Глава структурных компаний Газпрома в Удмуртии покинул свою должность
12:25, 13 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
455
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Газпром
Источник фото: пресс-служба Газпром межрегионгаз и газораспределение Ижевск
455
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Он проработал в республике с марта 2025 года.

Ижевск. Удмуртия. Генеральный директор Газпром межрегионгаз и газораспределение Ижевск Александр Черкашин покидает свою должность. Об этом сообщает пресс-служба структурных подразделений Газпрома в Ижевске.

«За год сделано многое, что нельзя измерить только производственными показателями. Две компании начали процесс объединения, мы реализовали большие проекты с Администрацией и Правительством региона, подключив к газу тысячи семей и сотни предприятий. Благодаря Александру Ивановичу мы выстроили открытый диалог с потребителями и создали сильную команду, которая ежедневно обеспечивает тепло, уют и безопасность полумиллиона потребителей», — говорится в сообщении.

Кто займёт место генерального директора структурных подразделений Газпрома в Удмуртии, пока не сообщается.

Напомним, Александр Черкашин возглавил филиал Газпрома в Ижевске в марте 2025 года. Он сменил на этой должности Алексея Вершинина, который на тот момент находился под следствием.

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12:25, 13 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
455
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Газпром