Камбарка. Удмуртия. В Камбарском порту заработала современная станция фасовки грузов. Информация опубликована на сайте республиканского Миндортранса.

Станция фасовки — это единственный в Удмуртии комплекс, где реализован единый технологический процесс «разгрузка – затарка». Там оборудованы отсек для разгрузки, помещение для фасовки и пульт управления, который обслуживает один оператор. Производительность перегрузки и фасовки достигает 40 тонн в час.

Сыпучие грузы упаковывают в полипропиленовые мешки с петлями для дальнейшего перемещения любым видом транспорта. Это позволяет круглогодично выполнять функции логистического центра.

«Запуск новых производств — большой шаг в части диверсификации услуг порта. Камбарка — самая северная точка, куда могут двигаться корабли класса река-море. Северный маршрут — это минимальное время работы порта в году, а потом полгода простоя. Важно на таких точках создавать альтернативное производство, которое обеспечит круглогодичную занятость. Создание логистических центров — самое верное решение, поскольку порт способен принимать водный, железнодорожный и автомобильный транспорт» — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов.

На следующем этапе руководство порта планирует создать склад класса А для приема климатических грузов, требующих строгого контроля условий хранения.