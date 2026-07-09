Екатеринбург. Свердловская область. Сарапульский электрогенераторный завод представил на Международной промышленной выставке «Иннопром» (18+) в Екатеринбурге тяговый электродвигатель ДАТ-30, предназначенный для установки на технику с электрическим приводом. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв.

Двигатель создан специально под запросы российского рынка. Он позволит отечественным производителям техники отказаться от зарубежных агрегатов. ДАТ-30 подходит для коммунальных машин ЖКХ, сельскохозяйственной техники, электротракторов, электропогрузчиков и аэропортовой техники.

Предприятие планирует выпускать до 1000 двигателей каждый год. Агрегат уже востребован в Белоруссии, где действуют жёсткие требования к использованию местной техники.