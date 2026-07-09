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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Сарапуле запустили производство полностью отечественного электродвигателя для спецтехники

16:07, 09 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапуле запустили производство полностью отечественного электродвигателя для спецтехники
16:07, 09 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
43
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#СЭГЗ\n#производство
Источник фото: Виктор Лашкарёв
43
0

Предприятие готово собирать до 1 тысячи движков в год. 

Екатеринбург. Свердловская область. Сарапульский электрогенераторный завод представил на Международной промышленной выставке «Иннопром» (18+) в Екатеринбурге тяговый электродвигатель ДАТ-30, предназначенный для установки на технику с электрическим приводом. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв.

Двигатель создан специально под запросы российского рынка. Он позволит отечественным производителям техники отказаться от зарубежных агрегатов. ДАТ-30 подходит для коммунальных машин ЖКХ, сельскохозяйственной техники, электротракторов, электропогрузчиков и аэропортовой техники.

Предприятие планирует выпускать до 1000 двигателей каждый год. Агрегат уже востребован в Белоруссии, где действуют жёсткие требования к использованию местной техники.

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16:07, 09 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
43
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#СЭГЗ\n#производство