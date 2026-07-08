Ижевск. Удмуртия. Сырьевая модель экономики Удмуртии исчерпала себя. Об этом сообщила и. о. ректора УдГУ, доктор экономических наук Анна Овчинникова. В соцсетях она поделилась своим личным суждением после совещания на тему реализации региональной научно-технологической повестки, которое прошло в Оренбургской области. Руководитель Удмуртского госуниверситета отметила, что особое внимание было уделено межрегиональному взаимодействию.

«Удмуртия сегодня находится в точке бифуркации. Мы привыкли быть нефтяным регионом, но будущее — не за скважинами, а за головами. Сырьевая модель исчерпала себя: она даёт текущую доходность, но не создаёт долгосрочных конкурентных преимуществ. Я убеждена, что единственный устойчивый путь развития — это структурная трансформация экономики через науку, технологии и человеческий капитал», — подчеркнула Анна Овчинникова.

Она уверена, что Удмуртия должна перестать быть просто поставщиками ресурсов и стать генераторами решений. Республиканские университеты, научные институты и промышленные предприятия обладают колоссальным потенциалом, но он до сих пор работает разрозненно.

«Моя задача — превратить эту разрозненность в экосистему, где знания превращаются в продукты, а продукты — в новые рынки. Но главный барьер, который я вижу, — это инерция мышления. Короткий горизонт планирования, боязнь рисков, отсутствие квалифицированного заказа со стороны бизнеса и до недавнего времени — отсутствие системной технологической повестки на уровне региона. Мы должны научиться стратегировать не на год, а на десятилетие вперёд», — подчеркнула и. о. ректора УдГУ.

Она подчеркнула, что цель Удмуртии — к 2036 году войти в число регионов-лидеров по доле высокотехнологичной продукции в ВРП.

«Это амбициозно, но достижимо. И начинается этот путь с диалога — с коллегами из других регионов, с бизнесом, с властью, с молодыми учёными», — подытожила руководитель вуза.