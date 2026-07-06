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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии снизились закупочные цены на сырое молоко

10:50, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии снизились закупочные цены на сырое молоко
10:50, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
161
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#молоко
Источник фото: arzik2
161
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В результате производители испытывают финансовое давление.

Ижевск. Удмуртия. С начала марта закупочные цены на сырое молоко в Удмуртии снизились примерно на 10%. Об этом в своём комментарии на аппаратном совещании 6 июля сообщил премьер-министр республики Роман Ефимов.

По его словам, в начале марта крупные молокоперерабатывающие заводы закупали сырьё по цене чуть более 36 рублей за килограмм, тогда как на начало июля она составляет 32–33 рубля. Снижение доходов создаёт ощутимое финансовое давление на сельхозпроизводителей.

В правительстве региона разрабатывается пакет мер поддержки для аграриев. В ближайшее время его представят на рассмотрение президиума. Как уточнил Роман Ефимов, на данном этапе речь идёт о выплатах хозяйствам за каждый килограмм произведённой продукции. Средства планируется частично перераспределить внутри республиканского Минсельхоза, а недостающую часть взять из резервного фонда.

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10:50, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
161
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#молоко