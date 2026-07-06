Ижевск. Удмуртия. С начала марта закупочные цены на сырое молоко в Удмуртии снизились примерно на 10%. Об этом в своём комментарии на аппаратном совещании 6 июля сообщил премьер-министр республики Роман Ефимов.

По его словам, в начале марта крупные молокоперерабатывающие заводы закупали сырьё по цене чуть более 36 рублей за килограмм, тогда как на начало июля она составляет 32–33 рубля. Снижение доходов создаёт ощутимое финансовое давление на сельхозпроизводителей.

В правительстве региона разрабатывается пакет мер поддержки для аграриев. В ближайшее время его представят на рассмотрение президиума. Как уточнил Роман Ефимов, на данном этапе речь идёт о выплатах хозяйствам за каждый килограмм произведённой продукции. Средства планируется частично перераспределить внутри республиканского Минсельхоза, а недостающую часть взять из резервного фонда.