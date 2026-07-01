Ижевск. Удмуртия. Бизнесмен из Ижевска, один из основателей «Tasty Coffee» («Вкусный кофе») Михаил Шаров, заявил, что кофейная революция только начинается. Об этом он рассказал в подкасте «Лампово посидели» (18+).

Отметим, что Михаил Шаров является создателем крупнейшего российского производителя спешелти-кофе «Tasty Coffee». Он подчеркнул, что потенциал российского кофейного рынка ещё не исчерпан.

Это связано с тем, что выросло поколение потребителей. Более старшее поколение не привыкло ежедневно пить кофе, а для сегодняшней молодёжи это часть повседневной жизни.

Также у людей меняется отношение к напитку. Раньше потребление кофе воспринимали как вредную «маргинальную» привычку, но на сегодняшний день есть много исследований, которые подтверждают пользу этого напитка для здоровья. И мнения специалистов влияют на потребительское поведение.

Помимо этого, покупатели кофе меняют свои привычки. С ростом дохода человек не сразу начинает тратить больше на дорогие вещи, но зато может позволить небольшие ежедневные улучшения. И один из самых доступных способов повысить уровень жизни без серьёзных затрат — покупка качественного кофе.

Исходя из этих факторов, предприниматель уверен, что российский рынок кофе в ближайшие годы точно не перестает стремительно расти.

При этом он рассказал ведущей Евгении Лампадовой, что на кофейном рынке конкуренты становятся коллегами. Вместо борьбы друг с другом производители спешелти-кофе, наоборот, делятся опытом и вместе развивают культуру потребления качественного кофе.

«Чем эффективнее работают все обжарщики в России, тем быстрее растёт рынок и тем стремительнее сокращается рынок растворимого кофе», — заявил Михаил Шаров.

Также он развеял миф о том, что спешелти-кофе — это дорого. Бизнесмен подсчитал, что кружка качественного растворимого кофе обходится примерно в 26 рублей, тогда как хорошие дрипы стоят от 30 рублей. В результате разница в цене небольшая, а качество напитка — несопоставимо.