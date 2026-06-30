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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Rostic’s запустил тестовые продажи готовой продукции в магазинах «Магнит»

15:21, 30 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Rostic’s запустил тестовые продажи готовой продукции в магазинах «Магнит»
15:21, 30 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#общепит
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Сейчас идёт оценка спроса. 

Ижевск. Удмуртия. Сеть ресторанов Rostic’s начала поставлять свои блюда в магазины «Магнит». Пилотный проект запущен по итогам предварительных договорённостей между компаниями, сообщили «Сусанину» в пресс-службе Rostic’s.

В рамках тестового периода ритейлер проанализирует покупательский спрос и динамику продаж, после чего стороны примут решение о масштабировании проекта.

«Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество и видим большой потенциал для дальнейшего роста внутри этой сети. Пилотный запуск позволит нам с партнёром оценить спрос и определить оптимальную модель масштабирования нашего присутствия», — прокомментировали в Ростикс.

Какие именно блюда представлены на полках «Магнита» и в каких регионах стартовали продажи, в компании не уточнили.

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15:21, 30 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
114
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общепит