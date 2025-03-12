Ижевск. Удмуртия. Производимые в Удмуртии станции подзарядки электрокаров вошли в реестр министерства промышленности и торговли России. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В реестр включили зарядную станцию «ПРО Макс». Для производителя это открывает возможность участвовать в проекте по развитию российской сети быстрозарядных станций до конца 2025 года.

Для включения продукции в реестр Минпромторга компании пришлось пройти несколько этапов, включая экспертизу Торгово-промышленной палаты РФ, подтверждающую локализацию производства на территории России. На сегодняшний день в реестре представлены зарядные станции только четырех производителей, включая НЗС.