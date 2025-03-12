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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртские зарядные станции для электрокаров вошли в реестр Минпромторга РФ

15:01, 12 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртские зарядные станции для электрокаров вошли в реестр Минпромторга РФ
15:01, 12 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
224
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электроавтомобили
Источник фото: udmurt.ru
224
0

Компания «Национальные зарядные системы» успешно прошла процедуру подтверждения статуса отечественного производителя.

Ижевск. Удмуртия. Производимые в Удмуртии станции подзарядки электрокаров вошли в реестр министерства промышленности и торговли России. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

В реестр включили зарядную станцию «ПРО Макс». Для производителя это открывает возможность участвовать в проекте по развитию российской сети быстрозарядных станций до конца 2025 года.

Для включения продукции в реестр Минпромторга компании пришлось пройти несколько этапов, включая экспертизу Торгово-промышленной палаты РФ, подтверждающую локализацию производства на территории России. На сегодняшний день в реестре представлены зарядные станции только четырех производителей, включая НЗС.

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15:01, 12 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
224
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электроавтомобили