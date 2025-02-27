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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Более 1 млрд рублей заработал малый и средний бизнес Удмуртии на экспорте за год

17:46, 27 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Более 1 млрд рублей заработал малый и средний бизнес Удмуртии на экспорте за год
17:46, 27 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
58
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#Удмуртия\n#удмуртский экспорт\n#бизнес\n#Министерство экономики
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Чаще всего контракты заключали со странами СНГ, Китаем и Индией.

Удмуртия. Более 1 млрд рублей составила сумма заключённых экспортных контрактов предприятиями малого и среднего бизнеса Удмуртии в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Услугами регионального центра поддержки экспорта воспользовались 45 предприятий МСП Удмуртии. Свои товары они отправили в 18 стран. Чаще всего малый бизнес обращался в центр за помощью в поиске партнера, организации участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях и компенсации затрат на транспортировку товара.

«Удмуртия активно развивает экономические отношения со многими регионами и странами зарубежья. Сегодня республика успешно сотрудничает с более чем 90 странами мира, а стран-партнеров по экспорту – более 50», – отметила министр экономики Удмуртии Анна Слугина. 

Самыми популярными для компаний из Удмуртии стали партнеры из СНГ, Китая, Индии, Монголии, Турции и Кореи. 

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17:46, 27 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
58
0
#Удмуртия\n#удмуртский экспорт\n#бизнес\n#Министерство экономики