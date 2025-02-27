Удмуртия. Более 1 млрд рублей составила сумма заключённых экспортных контрактов предприятиями малого и среднего бизнеса Удмуртии в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Услугами регионального центра поддержки экспорта воспользовались 45 предприятий МСП Удмуртии. Свои товары они отправили в 18 стран. Чаще всего малый бизнес обращался в центр за помощью в поиске партнера, организации участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях и компенсации затрат на транспортировку товара.

«Удмуртия активно развивает экономические отношения со многими регионами и странами зарубежья. Сегодня республика успешно сотрудничает с более чем 90 странами мира, а стран-партнеров по экспорту – более 50», – отметила министр экономики Удмуртии Анна Слугина.

Самыми популярными для компаний из Удмуртии стали партнеры из СНГ, Китая, Индии, Монголии, Турции и Кореи.