Как ижевское предприятие научилось делать «из мусора деньги»

Ижевск. Удмуртия. В начале третьего тысячелетия по всей стране начали зарождаться движения экоактивистов, и на сегодняшний день россияне стали обдуманно подходить к раздельному сбору мусора, однако это пока еще не стало нормой. Ижевское предприятие «Локопласт» в недалеком 2012 году стало первым в Удмуртии предприятием, где налажено производство полного цикла по изготовлению отделочных материалов из переработанной бутылки ПЭТ. Переработка пластика поставлена на поток.

В результате последовательных операций из утилизированной бутылки производят профлист, штакетники, декоративные панели в разнообразном цветовом исполнении.

Весь процесс от сортировки до готового изделия интересен не только экологам, но и молодому поколению. В «Локопласт» зачастую проводят просветительские экскурсии для школьников и студентов. Помимо заботы о природе, руководство предприятия очень уважительно относится к людям с физическими ограничениями по здоровью и предоставляет рабочие места на любой уровень работоспособности.

В новом выпуске поговорим о любви к людям и природе.