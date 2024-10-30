Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Локопласт» - первый на вторичном Лонгрид Чем живёт современная библиотека Лонгрид В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид

Как ижевское предприятие научилось делать «из мусора деньги»

16:16, 30 октября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
Как ижевское предприятие научилось делать «из мусора деньги»
16:16, 30 октября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
98
0
#мусор\n#переработка\n#Удмуртия заводит
Источник фото: ООО «Локопласт»
98
0

В очередной серии просветительского проекта «Удмуртия ЗАВОДит» (6+) мы расскажем о предприятии, закрепившемся на лидирующих позициях в сфере переработки вторсырья.

Ижевск. Удмуртия. В начале третьего тысячелетия по всей стране начали зарождаться движения экоактивистов, и на сегодняшний день россияне стали обдуманно подходить к раздельному сбору мусора, однако это пока еще не стало нормой. Ижевское предприятие «Локопласт» в недалеком 2012 году стало первым в Удмуртии предприятием, где налажено производство полного цикла по изготовлению отделочных материалов из переработанной бутылки ПЭТ. Переработка пластика поставлена на поток. 

В результате последовательных операций из утилизированной бутылки производят профлист, штакетники, декоративные панели в разнообразном цветовом исполнении. 

Весь процесс от сортировки до готового изделия интересен не только экологам, но и молодому поколению. В «Локопласт» зачастую проводят просветительские экскурсии для школьников и студентов. Помимо заботы о природе, руководство предприятия очень уважительно относится к людям с физическими ограничениями по здоровью и предоставляет рабочие места на любой уровень работоспособности.

В новом выпуске поговорим о любви к людям и природе.

16:16, 30 октября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
98
0
#мусор\n#переработка\n#Удмуртия заводит