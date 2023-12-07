На форуме «Россия» была представлена инвестиционная привлекательность Удмуртии

Москва. В Москве на Международной выставке-форуме «Россия» (0+) была представлена инвестиционная привлекательность Удмуртии. Мероприятие прошло в рамках Дня региона в среду, 5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Инвестиционную привлекательность региона презентовал постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России Константин Сунцов. На мероприятии присутствовали предприниматели и представители власти. В ходе докладов были озвучены преимущества работы в Удмуртии, а также доступные инструменты для реализации инвестиционных проектов.

«Удмуртия – самый предпринимательский регион, поскольку наша работа строится на трех основных принципах: упрощаем, стимулируем и поощряем. Мы активно приземляем федеральные инструменты, например, «Программу 1704» по строительству инфраструктуры до участков инвестиционных проектов за счет бюджета. Одобрение по ней на сегодняшний день получил 21 проект с суммарным объемом инвестиций 16,4 млрд рублей. Экономия инвесторов на строительстве коммуникаций благодаря программе составила более 300 млн рублей», — рассказал Константин Сунцов.

В Удмуртии начали заключаться соглашения о защите поощрений капиталовложений, офсетные контракты, а также оформляться налоговые вычеты. Так, в ноябре регион получил дотацию в размере 100,9 млн рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов по инвестиционным налоговым вычетам. Выделенные средства позволят на 90% снизить сумму налога на прибыль.

Кроме того, в республике создано две территории опережающего развития «Глазов» и «Сарапул», где резиденты получают нулевую ставку налога на имущество и землю в течение 5 лет, а также пониженную ставку налога на прибыль.

Для «переехавших» в Удмуртию предпринимателей снижаются налоговые ставки по упрощённой системе налогообложения до 1%.

За последние пять лет Удмуртия поднялась на первое место среди российских регионов по наименьшему давлению на бизнес.

Выставка-форум «Россия», проведение которой инициировано президентом России Владимиром Путиным, продлится до 12 апреля 2024 года. Познакомиться со стендом «Мы из Удмуртии», принять участие в мастер-классах можно в павильоне #75. Вход бесплатный.