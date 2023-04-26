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Контракт на 40 млн рублей заключила компания из Узбекистана с «Ижнефтемашем»

10:15, 26 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Контракт на 40 млн рублей заключила компания из Узбекистана с «Ижнефтемашем»
10:15, 26 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
105
0
#Удмуртия\n#Узбекистан\n#Константин Сунцов
Фото: компания «Ижнефтемаш»
105
0

Подписание контракта прошло в Ташкенте в рамках выставки «Иннопром».

Такшкент. Узбекистан. Производители из Удмуртии заключили контракт с компанией из Узбекистана. Как сообщил в соцсетях первый вице-премьер республики Константин Сунцов, ГК «Римера», в которую входит завод «Ижнефтемаш», заключила контракт на поставку нефтепогружного оборудования с Petromaruz Uzbekistan на сумму 40 млн рублей.

Отметим, что в течение трёх дней в Узбекистане пребывает делегация из Удмуртией с бизнес-миссией. В азиатскую страну прибыли представители семи предприятий республики. Ещё восемь компаний представили свою продукцию на коллективном стенде Made in Udmurtia на ключевой промышленной выставке Центральной Азии — «Иннопром».

Именно на этой выставке ГК «Римера» представила образцы глубинных штанговых насосов.

Константин Сунцов отметил, что по итогам 2022 года Узбекистан находится в топ-10 стран мира по объёму внешнеторгового оборота с Удмуртией.

10:15, 26 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
105
0
#Удмуртия\n#Узбекистан\n#Константин Сунцов