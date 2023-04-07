С начала 2023 года из Удмуртию в Китай отправили почти 15 тысяч кубометров лесопродукции из Березы

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии в Китай с начала 2023 года экспортировали 14 925 кубометров лесопродукции из березы. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В числе экспортируемых товаров было 579 куб. м пиломатериалов и 14 346 куб. м круглых лесоматериалов. Для вывоза товаров владелец оформил 137 фитосанитарных сертификатов.

Крайнюю отправку провели в апреле. Впервые 400 куб. м пиломатериалов из березы экспортировали из Увы.

Лабораторный анализ показал, что в товарах нет карантинных объектов и они соответствуют фитосанитарным требованиям Китая. Собственнику пиломатериалов выдали 10 фитосанитарных сертификатов, разрешающих экспорт.