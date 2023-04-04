Количество пассажиров, перевезённых авиакомпанией «Ижавиа», увеличилось на 50%

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Ижавиа» отчиталась о темпах роста в первом квартале 2023 года. Данные сравнивались с аналогичными периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 1 января по 31 марта было совершено 1 049 рейсов, что на 41,6% больше, чем за тот же отрезок 2022 года. Количество перевезённых пассажиров увеличилось на 51,3% и составило 134 408 человек. Пилоты за три месяца 2023 года увеличили налёт на 38,3%.

Ижевский аэропорт обслужил 167 104 пассажира. Показатель увеличился на 29,3%. Число рейсов увеличилось на 10,1% и составило 871.