Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха Лонгрид Новый район, новый квартал, новая жизнь: в Ижевске стартуют продажи квартир в Доме героев «Леонов» Лонгрид В Государственном цирке Удмуртии проходит фестиваль клоунов Лонгрид

Количество пассажиров, перевезённых авиакомпанией «Ижавиа», увеличилось на 50%

14:45, 04 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Количество пассажиров, перевезённых авиакомпанией «Ижавиа», увеличилось на 50%
14:45, 04 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
634
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижавиа
Фото: ИА «Сусанин» (Екатерина Сентемова)
634
0

За первые три месяца 2023 года «Ижавиа» выполнила 1 049 рейсов.

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Ижавиа» отчиталась о темпах роста в первом квартале 2023 года. Данные сравнивались с аналогичными периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 1 января по 31 марта было совершено 1 049 рейсов, что на 41,6% больше, чем за тот же отрезок 2022 года. Количество перевезённых пассажиров увеличилось на 51,3% и составило 134 408 человек. Пилоты за три месяца 2023 года увеличили налёт на 38,3%.

Ижевский аэропорт обслужил 167 104 пассажира. Показатель увеличился на 29,3%. Число рейсов увеличилось на 10,1% и составило 871.

14:45, 04 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
634
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижавиа