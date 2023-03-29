В Удмуртии планируют ввести мораторий на изменения законов, способные негативно повлиять на бизнес

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии проработают вопрос введения моратория на внесение изменений в законодательство, которые бы ухудшали положение бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

28 марта на очередной сессии Госсовета Удмуртии первый вице-премьер республики доложил депутатам о планах работы экономического блока в 2023 году. В частности, для поддержки бизнеса Константин Сунцов поручил Минэкономики региона проработать вопрос о двухлетнем моратории.

Помимо этого в республике разработают норму «автосогласования» любого инвестпроекта, на реализацию которого не понадобятся траты из бюджета, и он не будет нести экологические риски.

За год в Удмуртии планируется увеличить количество предпринимателей и самозанятых. В 2022 году в регионе их стало больше 100 тыс., сейчас — почти 110 тыс., а к концу 2023 года ожидается, что число достигнет минимум 120 тыс.

В 2023 году продолжится работа по совершенствованию механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Пересмотрят условия предоставления инвестиционного налогового вычета и внедрят офсетный контракт, который даст бизнесу гарантированных заказчиков и рынок сбыта. Помимо этого продолжится упрощение процедур получения льготных кредитов для начинающего бизнеса и предпринимателей.

Помимо этого по программе 1704 в сотрудничестве с ВЭБ.РФ также будет идти строительство инфраструктуры. К примеру, в текущем году с помощью федеральных средств построят новую дорогу к «Сарапульскому заводу растительных масел».

Также будут развиваться территории опережающего развития «Глазов» и «Сарапул». В планах на 2023 год привлечь в проекты 2,3 млрд рублей инвестиций и создать более 600 рабочих мест.

Первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов напомнил, что в республике подготавливают важный проект — создание особой экономической зоны «Ижевск». Площадка даст 2 тыс. рабочих мест, а предполагаемый объем инвестиций от будущих резидентов до 2030 года составит 28 млрд рублей.