Компания из Ижевска изготовит и установит ветровые электростанции в Узбекистане

Ижевск. Удмуртия. Компания из Удмуртии ООО «Деалан энерго» (Dealan Energo) подписала лицензионный договор на право производства и реализации ветровых электростанций (ВЭС) на территории Узбекистана. Об этом сообщило Торгпредство России в центральноазиатской республике.

Компания «Деалан Энерго» расположена в Индустриальном районе Ижевска и занимается научными разработками в области возобновляемой энергетики. Предприятие производит автономные опоры освещения для ветро-солнечных электростанций, оборудование для речных и напорных ГЭС, микро-ГЭС «Акула», генераторы на постоянных магнитах, а также комплектующие для ВЭС и ГЭС.

Международный проект реализуется совместно с узбекистанским предприятием АО «Кокандский механический завод». Кроме того, ижевская компания заключила дилерский договор с ООО «Амрут Ресурс» на поставку ГЭС в Узбекистан с правом доукомплектации и ведения работ по сопровождению.

Отметим, что в Узбекистане проводится масштабная работа по переходу на «зелёную» энергетику. Уже к 2026 году страна планирует довести уровень генерации на основе ВИЭ до 25% (8ГВт).

В сентябре 2022 года стало известно, что в Кашкадарьинской области Узбекистана планируют создать кластеры для обеспечения потребителей устройствами альтернативной энергетики.