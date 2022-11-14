Предпринимателей Удмуртии бесплатно обучат методам продаж на OZON

Ижевск. Удмуртия. В следующую среду, 23 ноября, для предпринимателей Удмуртии пройдёт вебинар «Как эффективно продавать на Ozon». Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, мероприятие будет полезно как для новых, так и для действующих продавцов онлайн-площадки. На вебинаре участникам расскажут, как успешно запустить продажи на маркетплейсе и какие инструменты продвижения существуют на площадке Ozon.

Спикерами станут менеджер по привлечению ключевых партнёров Ozon Айрат Бариев и менеджер по развитию ключевых партнёров Виталий Малышкин. У предпринимателей также будет возможность задать спикерам все интересующие вопросы.

«У нас есть запрос от предпринимателей на обучение по работе с Ozon, поэтому такие мероприятия мы проводим регулярно. Суммарно в этом году в них приняли участие более 500 человек. Это и семинары, и крупный форум по работе с маркетплейсами с личными консультациями от представителей площадки, и день поставщика с коммерческим директором компании», — рассказала директор АНО Корпорация развития Удмуртии Динара Алпашаева.

Вебинар пройдёт 23 ноября с 12:00 до 14:00 в онлайн-формате. Регистрация доступна до 14:00 21 ноября на сайте Корпорации развития Удмуртии.

Отметим, что мероприятие проводится бесплатно благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэконом развития России.