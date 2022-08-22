Удмуртия по темпу роста сферы общепита заняла первое место среди регионов ПФО

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе (ПФО) по темпам роста розничной торговли и сферы общепита. Об этом 22 августа сообщил зампред правительства Удмуртии Константин Сунцов в ходе аппаратного совещания при главе республики.

По словам Сунцова, оборот розничной торговли в Удмуртии за первое полугодие 2022 года составил 146 млрд рублей (рост 100,3%). Оборот общепита — 7,7 млрд рублей (рост 110,8%). За аналогичный период 2017 года данные показатели составляли 105,8 млрд рублей и 5,8 млрд рублей соответственно.

Также Удмуртия заняла первое место в ПФО по росту объёма выпуска промышленной продукции — 108,3%. Оборот IT-компаний вырос на 3,6% и равняется теперь 9,5 млрд рублей. Налоговые поступления от деятельности сферы информационных технологий составили 1,5 млрд рублей.

«Растет экономика – сокращается безработица. На 15 августа численность безработных составила 5688 человек, уровень безработицы - 0,74%. Сегодня на рынке труда открыто более 18 тысяч вакансий», — подчеркнул Сунцов.