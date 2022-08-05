В Удмуртии выросла загруженность поездов, отправляющихся на юг России

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии наблюдается большой спрос на поезда, следующие в южном направлении. Об этом сообщил заместитель начальника Горьковской железной дороги филиала ОАО «РЖД» Роман Городилов.



В 2022 году на юге России закрылись 11 аэропортов и прекратились авиарейсы. Жители стали чаще добираться на курорты на поездах.



Из Ижевска в Анапу, Адлер и Новороссийск вместо 4 поездов, которые ездили раньше, количество увеличилось до 6. С 1 июня 2022 года в южном направлении поезда отравляются из Ижевска каждый день. Также на один увеличилось число поездов, которые едут в сторону Крыма и проходят через Агрыз.



«Билеты пользуются большим спросом. Оперативно принимаются решения об увеличении составности поездов. Так, на южное направление поезда ходят по максимальной мощности локомотива, количество вагонов в составе достигает 19», — прокомментировал Роман Городилов.



В целом с начала 2022 года в Удмуртии пассажиропоток вырос, это связано в том числе и с тем, что в регионе обновили вагоны пригородных поездов.



Также для увеличения числа путешественников ведутся работы над новыми маршрутами. Так, в связи с появившимся спросом у пассажиров сейчас прорабатывается вопрос по организации беспересадочных вагонов сообщением Ижевск-Нижний Новгород.