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Удмуртия экспортировала в США, Японию и Казахстан более 15 000 веников и пучков трав

17:20, 03 августа, 2022
Юрий Абашев
Удмуртия экспортировала в США, Японию и Казахстан более 15 000 веников и пучков трав
17:20, 03 августа, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#экспорт
Фото: unsplash.com
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Продукция прошла лабораторный контроль.

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии с начала 2022 года в США, Японию и Казахстан экспортировано 15 567 штук банных веников из берёзы, пихты, липы, дуба, эвкалипта, пучков трав и запарок из травы. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии.

Продукция подверглась лабораторному контролю в соответствии с требованиями стран-импортёров. Каждая партия получила положительное заключение.

В прошлом году за аналогичный период экспорт данной продукции составил 864 штуки.

17:20, 03 августа, 2022
Юрий Абашев
152
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#экспорт