Удмуртия экспортировала в США, Японию и Казахстан более 15 000 веников и пучков трав

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии с начала 2022 года в США, Японию и Казахстан экспортировано 15 567 штук банных веников из берёзы, пихты, липы, дуба, эвкалипта, пучков трав и запарок из травы. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии.

Продукция подверглась лабораторному контролю в соответствии с требованиями стран-импортёров. Каждая партия получила положительное заключение.

В прошлом году за аналогичный период экспорт данной продукции составил 864 штуки.