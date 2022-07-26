Максимальную ставку по льготным займам для бизнеса Удмуртии снизили до 8%

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский фонд развития предпринимательства снизил ставки по льготным займам для предпринимателей на фоне изменения ключевой ставки Центробанка. Об этом во вторник, 26 июля, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

«В рамках программы поддержки бизнеса в условиях санкций производственные предприятия по-прежнему могут брать займы под 5% годовых. Для других отраслей эта ставка теперь составляет 8%, вместо 10%. Для нас это один из главных инструментов поддержки предпринимателей — с марта выдано 264 займа на общую сумму 626,5 млн рублей. Оперативные решения по поддержке бизнеса на фоне постоянных изменений — ключевой момент нашей работы, на который ориентирован экономический блок правительства и лично глава республики Александр Бречалов», — прокомментировал первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов.

Например, малый и средний бизнес, реализующий приоритетные проекты в моногородах Сарапуле, Воткинске и Глазове, может взять займ по ставке 4% годовых. Такая же ставка действует для социальных предприятий, самозанятых из моногородов вне зависимости от вида деятельности. Ставка 5% действует для компаний, которые займутся строительством модульных отелей.

Напомним, что председатель правительства России Михаил Мишустин высоко оценил работу руководства региона по поддержке малого и среднего бизнеса. Подробную информацию о финансовых и других мерах поддержки можно посмотреть на сайте Корпорации развития Удмуртии в разделе «Микрозаймы на льготных условиях».

Напомним, что в Удмуртии также действует «горячая линия» для бизнеса в условиях санкций на базе Корпорации развития региона по телефону 8(3412) 22-00-00.

Отметим, поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.