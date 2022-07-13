С начала 2022 года из Удмуртии за границу отправили около 157 тысяч частей мебели

Ижевск. Удмуртия. В 2022 году из Удмуртии в США, Германию, Эстонию и Армению отправили около 157 тыс. частей мебели. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

17 700 заготовок для сборки кресел из фанеры в двух партиях экспортировали в США 7 июля. Управление Роспотребнадзора досмотрело продукцию и провело лабораторную экспертизу, после чего выдало фитосанитарные сертификаты на экспорт.

С начала 2022 года в США, Германию и Эстонию перевезли 141 916 изогнутых заготовок спинок кресел, в США улетели 93,54 кубометров заготовок для изготовления кухонных гарнитуров, а в Армению отправили 15 тыс. ульевых рамок из древесины.

Собственники отправляемой продукции получили 16 фитосанитарных сертификатов, которые разрешают вывозить товары за пределы России.