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С начала 2022 года из Удмуртии за границу отправили около 157 тысяч частей мебели

17:46, 13 июля, 2022
Екатерина Сентемова
С начала 2022 года из Удмуртии за границу отправили около 157 тысяч частей мебели
17:46, 13 июля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Удмуртия\n#бизнес\n#экспорт\n#мебель
Фото: twenty20.com
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В Армению экспортировали 15 тыс. ульевых рамок.

Ижевск. Удмуртия. В 2022 году из Удмуртии в США, Германию, Эстонию и Армению отправили около 157 тыс. частей мебели. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. 

17 700 заготовок для сборки кресел из фанеры в двух партиях экспортировали в США 7 июля. Управление Роспотребнадзора досмотрело продукцию и провело лабораторную экспертизу, после чего выдало фитосанитарные сертификаты на экспорт. 

С начала 2022 года в США, Германию и Эстонию перевезли 141 916 изогнутых заготовок спинок кресел, в США улетели 93,54 кубометров заготовок для изготовления кухонных гарнитуров, а в Армению отправили 15 тыс. ульевых рамок из древесины.

Собственники отправляемой продукции получили 16 фитосанитарных сертификатов, которые разрешают вывозить товары за пределы России.

17:46, 13 июля, 2022
Екатерина Сентемова
65
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#экспорт\n#мебель