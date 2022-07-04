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Удмуртский фонд развития предпринимательства вошёл в федеральную тройку лидеров по объёмам выданных займов

12:00, 04 июля, 2022
Юрий Абашев
Удмуртский фонд развития предпринимательства вошёл в федеральную тройку лидеров по объёмам выданных займов
12:00, 04 июля, 2022
Юрий Абашев
216
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#предприниматели
Фото: ИА "Сусанин"
216
0

Благодаря выданным кредитам в республике было создано 447 рабочих мест.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский фонд развития предпринимательства (УФРП) занял третье место в рейтингах по портфелю микрозаймов и по объёмы выданных кредитов за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на рейтинговое агентство «Эксперт РА».

В 2021 года УФРП выдал 715 льготных микрокредитов на 1,37 млрд рублей. Получателями стали предприниматели и самозанятые, которые направили средства на развитие бизнеса. В результате компании создали 447 новых рабочих мест, увеличив количество сотрудников на 13%.

Напомним, что в мае максимальная ставка по льготным кредитам для всех сфер бизнеса снизилась и составила 10%. Исключение составили производственники, у них она осталась на уровне 5%.

12:00, 04 июля, 2022
Юрий Абашев
216
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#предприниматели