Удмуртский фонд развития предпринимательства вошёл в федеральную тройку лидеров по объёмам выданных займов

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский фонд развития предпринимательства (УФРП) занял третье место в рейтингах по портфелю микрозаймов и по объёмы выданных кредитов за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на рейтинговое агентство «Эксперт РА».

В 2021 года УФРП выдал 715 льготных микрокредитов на 1,37 млрд рублей. Получателями стали предприниматели и самозанятые, которые направили средства на развитие бизнеса. В результате компании создали 447 новых рабочих мест, увеличив количество сотрудников на 13%.

Напомним, что в мае максимальная ставка по льготным кредитам для всех сфер бизнеса снизилась и составила 10%. Исключение составили производственники, у них она осталась на уровне 5%.