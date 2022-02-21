Азербайджан может составить «дорожную карту» экономического сотрудничества с Удмуртией

Ижевск. Удмуртия. Азербайджан предложил Удмуртии подготовить «дорожную карту» экономического сотрудничества. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на слова замминистра экономики закавказской республики Ниязи Сафаров.

«Примерно с 20 регионами подписаны различные соглашения, связанные с развитием торгово-экономических отношений и научно-технического сотрудничества. В этом контексте мы могли бы составить дорожную карту по развитию сотрудничества с Удмуртией. Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Удмуртией. Минэкономики готово предпринять все усилия и шаги для развития», — сказал Сафаров на бизнес-форуме в Баку, посвященном развитию сотрудничества с Удмуртией.

На сегодняшний день объём российских инвестиций с 1995 по 2021 годы составил 6,3 млрд долларов США. На территории Азербайджана работают более 1,1 тыс. российских компаний.

В понедельник, 21 февраля, между Удмуртией и Азербайджаном было заключено соглашение Фондом поощрения экспорта и инвестиций «AZPROMO» и Корпорацией развития Удмуртской республики. Документ выразил намерения сторон содействовать развитию взаимной торговли и реализации двухсторонних проектов.