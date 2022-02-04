Компания «Белкамнефть» открыла свою первую газовую заправку в Удмуртии

2 февраля 2022 года на производственной базе «Хохряки» АО «Белкамнефть» имени А. А. Волкова (дочернее предприятие АО «НК «Нефтиса») торжественно открыли первую автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию «БелкамМетан».

В церемонии открытия приняли участие министр промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктор Лашкарёв, первый заместитель министра промышленности и торговли Удмуртской Республики Ирма Матосова, председатель постоянной комиссии Госсовета УР по экономической политике, промышленности и инвестициям, руководитель депутатской фракции «ЛДПР» Тимур Ягафаров и генеральный директор АО «Белкамнефть» имени А. А. Волкова Дмитрий Арсибеков.

«2022 год для нас особый, 30 апреля нашей компании исполняется 25 лет. Очень приятно начинать юбилейный год запуском столь значимого объекта. Ведь для нас это новое направление в бизнесе», — сказал на церемонии открытия станции генеральный директор компании Дмитрий Арсибеков.

Он подчеркнул, что для АО «Белкамнефть» имени А. А. Волкова постройка такого объекта весьма актуальна. В штате предприятия уже есть 31 единица транспортных средств, работающих на газомоторном топливе, и ещё 51 единицу компания собирается переоборудовать в ближайшее время.

Охрана окружающей среды — один из приоритетов «Белкамнефти». Выбросы в атмосферу от подобных автомобилей в пять раз меньше, чем от работы на жидком топливе — на бензине и дизеле. Также почти в 2,5 раза газовое топливо дешевле жидкого. И ресурс эксплуатации транспорта на метане также увеличивается в 2,5 раза.

Строительство подобных объектов осуществляется в Удмуртии в рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в УР». Как рассказал министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарёв, с 2019 года Удмуртия является одним из 27 регионов страны, которые входят в федеральную программу субсидирования строительства и развития АГНКС. В республике по графику должно быть создано 25 таких комплексов из расчёта 1 на 60 тыс. населения. Сегодня в нашем регионе их работает уже 14. Программа предполагает субсидирование затрат инвесторов, понесенных при строительстве АГНКС в размере 36 млн рублей на один объект, а также льготное переоборудование транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива со скидкой 1/3 от стоимости работ по переоборудованию.

Газонаполнительная станция «БелкамМетан» отвечает самым высоким стандартам и имеет техническую возможность заправлять экологичным и экономичным топливом порядка 450 легковых автомобилей в сутки, её производительность — более 4 млн кубометров природного газа в год. Благодаря строительству станции было создано 8 новых рабочих мест.

Заправляться на АГНКС «БелкамМетан» смогут не только автомобили предприятия, но и машины всех желающих. Сегодня по республике в рамках программы субсидирования уже ездит более 1000 автомобилей на газомоторном топливе.

В результате реализации данного проекта объём инвестиций АО «Белкамнефть» имени А. А. Волкова в развитие газозаправочной инфраструктуры составил порядка 82 млн рублей.