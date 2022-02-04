Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Январский грех Владимира Шумайлова Лонгрид Второй пункт покупки вторсырья открылся в Ижевске Лонгрид Налоговый вычет: вернуть своё Лонгрид

Удмуртия планирует внедрить инвестиционный стандарт в 2022 году

08:30, 04 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
Удмуртия планирует внедрить инвестиционный стандарт в 2022 году
08:30, 04 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
1298
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#инвестиции\n#стандарты\n#экономика
Фото: twenty20.com
1298
0

В регионе уже разрабатываются правила для обеспечения роста инвестиций в экономику.

Ижевск. Удмуртия. В 2022 году Удмуртия внедрит инвестиционный стандарт. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Помимо Удмуртии к проекту присоединятся больше 30 субъектов. В региональный инвестиционный стандарт входят упрощение законодательства, организация совета по инвестициям под председательством главы региона и другие практики, которые улучшат региональный инвестиционный климат.

По словам первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова, такое новшество будет входным билетом для получения поддержки по линии инвестиционного налогового вычета и другим мерам содействия инвестиционной деятельности. При этом действующие механизмы привлечения инвестиций не будут разрушены.

Сейчас уже разрабатывается свод инвестиционных правил, которые обеспечат рост инвестиций в экономику региона. Эти правила рекомендованы министерством экономического развития России, которое разработало механизм регионального инвестиционного стандарта.

«Отмечу, часть элементов стандарта в Удмуртии уже работает. В прошлом году мы внедрили инвестиционный налоговый вычет,  уже несколько лет у нас работает спецорганизация по работе с инвесторами — АНО «Корпорация развития УР», на сопровождении которой находится 38 проектов на общую сумму 15 млрд рублей. Еще один инструмент, который мы начали активно осваивать — «Программа 1704». Потенциальный объем средств на строительство инфраструктуры в рамках этого механизма составляет 13,5 млрд рублей, в том числе 2,9 млрд рублей в 2022 году», — прокомментировал первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов.

Для соответствия инструментов стандарта потребностям инвесторов РАНХиГС запустит образовательную программу «Управленческое мастерство: развитие региональных команд». За год по ней обучатся около тысячи человек: заместители губернаторов, министры, директора департаментов, начальники отделов, главы муниципальных образований.

08:30, 04 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
1298
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#инвестиции\n#стандарты\n#экономика