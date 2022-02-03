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В Сарапуле запустят производство трамвайных электродвигателей

13:20, 03 февраля, 2022
Юрий Абашев
В Сарапуле запустят производство трамвайных электродвигателей
13:20, 03 февраля, 2022
Юрий Абашев
1344
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#промышленность
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
1344
0

Бюджет проекта превысил 268 млн рублей.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский электрогенераторный завод получил заем на 200 млн рублей от экспертного совета Фонда развития промышленности. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, средства предоставят по программе для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Завод планирует запустить импортозамещающее производство электродвигателей для низкозольных трамваев. Общий бюджет проекта составит 268,6 млн рублей. Будущее производство будет ежегодно выпускать до 1 тыс. двигателей собственной разработки. Этого хватит для у комплектации 250 трамваев в год.

По данным предприятия, сейчас 75% двигателей приобретается в Чехии и Австрии.

Сарапульский электрогенераторный завод будет поставлять продукцию на производство трамваев в Тверь и Санкт Петербург.

 

13:20, 03 февраля, 2022
Юрий Абашев
1344
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#промышленность