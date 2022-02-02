Ижевский ресторатор: в ближайший уикэнд может начаться «нехорошее движение»

Ижевск. Удмуртия. Заведения холдинга Welcome group, включающего 39 ресторанов в Ижевске, не испытали потерю посетителей за последнюю неделю января, когда в регионе начался резкий рост заболевших коронавирусом. Ресторатор Максим Коновалов специально для «Сусанина» проанализировал ситуацию в своей компании.

«Специально посмотрел неделю с 24 по 30 января, мы чётко в плане. Сколько планировали выручки, столько и получили. Хотя план составлен был в декабре 2021 года, когда в расчёт никакой «омикрон» ещё не брали. Практически это означает, что чрезвычайных отклонений пока нет», — сказал Коновалов.

Он отметил, что необходимо понимать — последняя неделя января всегда планируется относительно низкой по выручке; после всех праздников у людей кончаются и деньги, и «здоровье».

«При этом среди сотрудников болеет народу много. Мне кажется, что в ближайший уикэнд (5-6 февраля — прим. ред.) может начаться «нехорошее движение». В начале волны нового штамма пик как раз обещали на первые недели февраля. Будем смотреть по этим выходным. Так что, персонал болеет дома, а по гостям и выручке всё стабильно», — резюмировал ресторатор.

Относительно прогнозов по работе общепита Максим Коновалов настроен оптимистично: «Объективно говоря, «нагрузка» на койки сейчас человеческая, а то, что люди в больницах стоят в больших очередях — общепит на это не влияет, по большому счёту».

Бизнесмен признал, что другие страны нам не указ, но сейчас в мире прошёл процесс снятия ограничений.

«Из-за того, что против омикрон-штамма они неэффективны. Иностранцы готовы ехать, сдавая ПЦР-тесты. Например, Англия, Норвегия и Дания уже «всё отменили». Итальянцы с марта готовы тоже», — отметил Максим Коновалов.