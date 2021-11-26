Индустриальный директор «Ростеха» Бекхан Оздоев возглавил совет директоров концерна «Калашников»

Решение о назначении было принято накануне, 25 ноября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии председателем совета директоров концерна «Калашников» стал Бекхан Оздоев. Об этом сообщила пресс-служба Госкорпорации «Ростех».

Решение о его назначении было принято накануне, 25 ноября.

В задачи нового руководителя будет входить решение стратегических задач компании, связанных с развитием производства. Сам Оздоев заявил, что сейчас концерн выпускает не только стрелковое оружие, но и гражданскую продукцию, которая востребована как в России, так и за рубежом.

До перехода в «Калашников» Бекхан Оздоев являлся индустриальным директором кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии в «Ростехе». Он сохранит эту должность. Кроме того, у Оздоева имеется опыт работы во властных структурах: ранее он был вице-премьером Ингушетии.

Напомним, ранее стало известно о назначении директора Ижевского механического завода. Им стал Сергей Шунин.