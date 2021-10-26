Дополнительные налоговые льготы для бизнеса приняли в Удмуртии

Инициативу правительства республики поддержали депутаты Госсовета

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии приняли дополнительные налоговые льготы для бизнеса. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, во вторник, 26 октября, власти региона продолжают поддерживать предпринимателей в условиях действия ограничительных мер по коронавирусу.

Отмечается, что депутаты Госсовета Удмуртии на сессии 26 октября по инициативе республиканского правительства приняли соответствующие изменения в Закон УР № 66-РЗ «Об установлении налоговых ставок налогоплательщикам при применении упрощенной системы налогообложения» и Закон УР № 55-РЗ «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике».

Теперь для субъектов малого и среднего предпринимательства Удмуртии, перешедших с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему налогообложения (УСН), в 2022 году продлят пониженные налоговые ставки. Они составят 4% при объекте налогообложения «доходы» и 10% при объекте налогообложения «доходы минус расходы». Отмечается, что «стандартная» ставка по УСН составляет 6% и 15% соответственно.

«В прошлом году мы снизили ставки для тех, кто сменит ЕНВД на УСН, в три раза — до 2% и 5%. За первое полугодие 2021 года число субъектов малого и среднего предпринимательства, перешедших на упрощенную систему и получивших налоговые льготы, составило 11 184. Мы получили множество запросов от бизнеса на продление льготных ставок, поэтому приняли решение снизить их и в 2022 году», — прокомментировал министр экономики Удмуртской Республики Михаил Тумин.

Продление бесшовного перехода с ЕНВД на УСН позволит обеспечить сохранение значительной занятости работников на территории Удмуртии, поддержку предпринимательской деятельности в особой экономической ситуации.

Вторая инициатива касается льгот на имущественный налог. Так, юридические лица, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, в собственности которых есть объекты площадью до 1000 квадратных метров, освобождаются от уплаты налога на имущество с 50 квадратных метров этой площади. Льгота будет действовать только в отношении одного объекта налогообложения по выбору налогоплательщика на основании заявления в налоговый орган. Предлагаемый срок действия налоговой льготы — до 31 декабря 2023 года.

Напомним, ранее глава Удмуртии пообещал работодателям поддержку в размере одного МРОТ на работника. Также в республике возобновила свою работу горячая линия для предпринимателей.