В Удмуртии выпустили пилотную серию реалити-шоу для школьников и студентов «Школа бизнеса»

В рамках проекта молодые люди месяц обучались новому и совершенствовали свои бизнес-проекты.

Ижевск. Удмуртия. Корпорация развития Удмуртской Республики выпустила первую серию реалити-шоу «Школа бизнеса». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Проект создали для вдохновения молодых людей на реализацию своей мечты — своего бизнеса.

Съемки шли весь сентябрь. За месяц 20 участников от 14 до 17 лет проходили обучение по блокам: «Основы бизнеса», «Разработка продукта», «Маркетинг» и «Продажи». Также с ними занимались предприниматели. Для ребят устраивали лекции, практические занятия, задавали домашние задания.

Пилотная серия уже вышла на YouTube-канале Корпорации развития региона. В ней участники представили свои проекты, а затем их разделили на 4 команды и дали наставников — известных предпринимателей Ижевска. Именно они будут оценивать работу ребят на занятиях и домашнюю работу. Каждую неделю на основе полученных оценок будут выбирать лучших и худших участников.

Вторая серия должна выйти 15 октября. В ней молодые люди сформируют цели, будут дорабатывать свои бизнес-проекты и проведут первые презентации потенциальным покупателям и партнерам. Кто-то из них не пройдет испытания и покинет шоу на этом этапе.