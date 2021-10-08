Под патентную систему налогообложения в Удмуртии могут попасть новые виды предпринимательской деятельности

Законопроект рассматривается в Госсовете республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии предложили расширить список видов предпринимательской деятельности, к которым применяется патентная система налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Законопроект рассмотрен на заседании постоянной комиссии Государственного Совета по бюджету, налогам и финансам, которая прошла 7 октября в режиме видеоконференции.



Парламентарии, основываясь на проведённом анализе и обращениях предпринимателей, предложили дополнить приложение к закону «О патентной системе налогообложения в Удмуртской Республике» новыми видами предпринимательской деятельности.

В список могут добавить:

деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг;

индивидуальные копировально-множительные услуги;

перевозка грузов и пассажиров индивидуальными предпринимателями;

издание книг в печатном и электронном виде;

дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий и промышленного оборудования;

услуги по уходу за домашними животными и другие.

Постоянная комиссия одобрила проект закона и рекомендовала к рассмотрению на сессии Госсовета сразу в двух чтениях.