Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

Под патентную систему налогообложения в Удмуртии могут попасть новые виды предпринимательской деятельности

11:30, 08 октября, 2021
Юрий Абашев
Под патентную систему налогообложения в Удмуртии могут попасть новые виды предпринимательской деятельности
11:30, 08 октября, 2021
Юрий Абашев
592
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#налоги
Фото: pixabay.com
592
0

Законопроект рассматривается в Госсовете республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии предложили расширить список видов предпринимательской деятельности, к которым применяется патентная система налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Законопроект рассмотрен на заседании постоянной комиссии Государственного Совета по бюджету, налогам и финансам, которая прошла 7 октября в режиме видеоконференции.

Парламентарии, основываясь на проведённом анализе и обращениях предпринимателей, предложили дополнить приложение к закону «О патентной системе налогообложения в Удмуртской Республике» новыми видами предпринимательской деятельности.

В список могут добавить:

  • деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг;
  • индивидуальные копировально-множительные услуги;
  • перевозка грузов и пассажиров индивидуальными предпринимателями;
  • издание книг в печатном и электронном виде;
  • дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий и промышленного оборудования;
  • услуги по уходу за домашними животными и другие.

Постоянная комиссия одобрила проект закона и рекомендовала к рассмотрению на сессии Госсовета сразу в двух чтениях.

11:30, 08 октября, 2021
Юрий Абашев
592
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#налоги
?>