Белорусский холдинг предложил предприятиям Удмуртии совместное производство оптики для лёгкого вооружения

Предполагается, что это поможет компаниям выйти на новые рынки сбыта.



Ижевск. Удмуртия. Белорусский холдинг «БелОМО» предложил предприятиям Удмуртии создать совместное производство оптики для лёгкого вооружения. Об этом пишет «Интерфакс-Поволжье».

Белорусский холдинг, занимающийся разработкой лазерных и различных оптических систем и приборов, предложил предприятиям оборонно-промышленного комплекса Удмуртии создать совместное производство. Располагаться оно будет на территории родникового края.

Сотрудничество между предприятиями может включать в себя производство оптики для лёгкого вооружения, а также робототехнические системы и разработки для борьбы с беспилотниками. Предполагается, что и белорусский холдинг, и заводы Удмуртии выйдут «единым фронтом» на рынки других стран.