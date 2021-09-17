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Белорусский холдинг предложил предприятиям Удмуртии совместное производство оптики для лёгкого вооружения

16:50, 17 сентября, 2021
Андрей Бирюков
Белорусский холдинг предложил предприятиям Удмуртии совместное производство оптики для лёгкого вооружения
16:50, 17 сентября, 2021
Андрей Бирюков
577
0
#Удмуртия\n#ОПК
Фото: пресс-служба СЭГЗ
577
0

Предполагается, что это поможет компаниям выйти на новые рынки сбыта.

Ижевск. Удмуртия. Белорусский холдинг «БелОМО» предложил предприятиям Удмуртии создать совместное производство оптики для лёгкого вооружения. Об этом пишет «Интерфакс-Поволжье».

Белорусский холдинг, занимающийся разработкой лазерных и различных оптических систем и приборов, предложил предприятиям оборонно-промышленного комплекса Удмуртии создать совместное производство. Располагаться оно будет на территории родникового края. 

Сотрудничество между предприятиями может включать в себя производство оптики для лёгкого вооружения, а также робототехнические системы и разработки для борьбы с беспилотниками. Предполагается, что и белорусский холдинг, и заводы Удмуртии выйдут «единым фронтом» на рынки других стран.

16:50, 17 сентября, 2021
Андрей Бирюков
577
0
#Удмуртия\n#ОПК
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