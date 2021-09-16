Ижевский автозавод будет выпускать автомобили LADA Vesta SW Cross в оклейке «такси»

Автомобиль для бизнеса пассажироперевозок можно купить прямо с завода.

Москва. Автоваз представил модель автомобиля LADA Vesta SW Cross с автоматической трансмиссией и оклейкой «такси». Машина была собрана на ижевском автозаводе. Об этом сообщается на сайте lada.ru.

Модель была представлена в Москве на Международном Евразийском форуме «Такси». Мероприятие объединило представителей власти, владельцев таксомоторного бизнеса и ведущих экспертов индустрии такси.

LADA Vesta в вариации такси имеет просторный салон, вместительный багажный отсек, а также низкую стоимость владения.