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Ижевский автозавод будет выпускать автомобили LADA Vesta SW Cross в оклейке «такси»

16:06, 16 сентября, 2021
Юрий Абашев
Ижевский автозавод будет выпускать автомобили LADA Vesta SW Cross в оклейке «такси»
16:06, 16 сентября, 2021
Юрий Абашев
1442
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобиль
Фото: ИА Сусанин
1442
0

Автомобиль для бизнеса пассажироперевозок можно купить прямо с завода.

Москва. Автоваз представил модель автомобиля LADA Vesta SW Cross с автоматической трансмиссией и оклейкой «такси». Машина была собрана на ижевском автозаводе. Об этом сообщается на сайте lada.ru.

Модель была представлена в Москве на Международном Евразийском форуме «Такси». Мероприятие объединило представителей власти, владельцев таксомоторного бизнеса и ведущих экспертов индустрии такси.

LADA Vesta в вариации такси имеет просторный салон, вместительный багажный отсек, а также низкую стоимость владения. 

16:06, 16 сентября, 2021
Юрий Абашев
1442
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобиль
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