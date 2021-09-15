Удмуртия вошла в тройку лидеров в ПФО по объемам лесопереработки

Предприятия лесной отрасли республики на 60% увеличили выпуск продукции.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вышла на 3 место в Приволжском федеральном округе по производству лесоматериалов. Как сообщает Удмуртстат, по сравнению с 2020 годом предприятия деревообработки в 1,6 раза нарастили объемы выпуска продукции.

По данным территориального управления Федеральной службы государственной статистки, сегодня в регионе работает свыше 400 лесоперерабатывающих производств. Среди них как крупные предприятия, так и субъекты среднего и малого предпринимательства. В отрасли занято более 8 тыс. человек.

За 7 месяцев 2021 года в Удмуртии организации по переработке древесины выпустили продукции на 18 млрд рублей, что на 60% больше, чем за тот же период 2020 года. Доля этой отрасли в общем объеме промышленного производства республики составила 7,5%.

Напомним, практически вся заготавливаемая в Удмуртии древесина перерабатывается в пределах республики. По данным регионального Минприроды только около 1,9% леса идет на экспорт в виде «кругляка».

Ранее президент России Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года полностью прекратить вывоз из страны необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.