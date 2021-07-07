«Ижавиа» вошла в топ-25 авиакомпаний в мире по загрузке бортов

Больше всего пассажиров перевозила «Победа».

Ижевск. Удмуртия. В апреле 2021 года «Ижавиа» вошла в топ-25 авиакомпаний мира с самой высокой загрузкой бортов. Об этом сообщается на сайте «Ch-aviationblog»

Наибольший коэффициент загрузки показала авиакомпания «Победа» - 93%. Также в списке оказались Azur Air, Royal Flight, S7 Airlines, «Аэрофлот», Red Wings и другие.

Ижавиа, разместившаяся на 25 месте, но все же попавшая в список мировых лидеров, показала 72%.

Стоит отметить, что с марта загрузка в самолетах сильно возросла. В марте 25 место занимала Lufthansa с показателем 46,27%, тогда как лидер Volaris - 86,88%. Апрельского лидера - «Победы», в этом списке не было вовсе.