Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
«Ситилинк» изнутри: как работает формат магазина-склада Лонгрид Рубль в дело, или Как поддерживают бизнес в Удмуртии Лонгрид Детство, украденное войной Лонгрид

«Ижавиа» вошла в топ-25 авиакомпаний в мире по загрузке бортов

08:30, 07 июля, 2021
Анна Торхова
«Ижавиа» вошла в топ-25 авиакомпаний в мире по загрузке бортов
08:30, 07 июля, 2021
Анна Торхова
363
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижавиа\n#авиация\n#самолет
Фото: arzik2
363
0

Больше всего пассажиров перевозила «Победа».

Ижевск. Удмуртия. В апреле 2021 года «Ижавиа» вошла в топ-25 авиакомпаний мира с самой высокой загрузкой бортов. Об этом сообщается на сайте «Ch-aviationblog».
Наибольший коэффициент загрузки показала авиакомпания «Победа» - 93%. Также в списке оказались Azur Air, Royal Flight, S7 Airlines, «Аэрофлот», Red Wings и другие.
Ижавиа, разместившаяся на 25 месте, но все же попавшая в список мировых лидеров, показала 72%. 
Стоит отметить, что с марта загрузка в самолетах сильно возросла. В марте 25 место занимала Lufthansa с показателем 46,27%, тогда как лидер Volaris - 86,88%. Апрельского лидера - «Победы», в этом списке не было вовсе.
08:30, 07 июля, 2021
Анна Торхова
363
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижавиа\n#авиация\n#самолет