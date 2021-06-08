Предприниматели Удмуртии помогут воспитанникам детдома организовать туристический кружок

Ребятам необходимо походное снаряжение.

Ижевск. Удмуртия. Предпринимателей Удмуртии призывают принять участие в благотворительной акции для помощи детским домам республики. Об этом сообщает пресс-служба корпорации развития региона.

Дети и воспитатели Орловского детского дома села Кильмезь хотят организовать туристический кружок, чтобы сплавляться по рекам, выбираться в пешие походы и выезжать на природу с палатками.

Предприниматели могут помочь в сборе снаряжения. Для кружка требуются катамараны, палатки, спасательные жилеты, термосы, дождевики и прочий инвентарь. С полным списком необходимого можно ознакомиться по ссылке.

Также идёт дополнительный сбор вещей для Балезинского, Глазовского, Красногорского и Можгинского детских домов. Игрушки, конструкторы, спортивный инвентарь, товары для творчества принимаются в здании корпорации развития по адресу улица Пушкинская, 247а.

Акция продлится до 2 июля.