В Удмуртии могут ввести льготы для вернувшихся в регион предпринимателей

Власти республики вышли с такой инициативой в Госсовет.

Ижевск. Удмуртия. Руководство республики вышло в Госсовет с инициативой ввести льготы по упрощённой системе налогооблажения (УСН) для предпринимателей, которые однажды уехали из Удмуртии и решили вернуться. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил первый вице-премьер Константин Сунцов.



В 2020 году были приняты льготы в размере 1 и 5% по УСН для предпринимателей, перебравшихся в Удмуртию из других регионов.



До конца 2022 года послабления действуют для впервые зарегистрировавшихся в республике бизнесменов.



«Мы пошли дальше и в ближайшее время мы распространяем это льготу и для тех, кто когда-то уехал из Удмуртии, но теперь хочет вернуться», — написал Сунцов.



Инициатива будет предложена к рассмотрению республиканскому парламенту в июне.



Отметим, что сейчас в Удмуртии зарегистрировано более 1000 предпринимателей из России.