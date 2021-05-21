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В Удмуртии могут ввести льготы для вернувшихся в регион предпринимателей

08:30, 21 мая, 2021
Юрий Абашев
В Удмуртии могут ввести льготы для вернувшихся в регион предпринимателей
08:30, 21 мая, 2021
Юрий Абашев
424
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#льготы
Фото: pixabay.com
424
0

Власти республики вышли с такой инициативой в Госсовет.

Ижевск. Удмуртия. Руководство республики вышло в Госсовет с инициативой ввести льготы по упрощённой системе налогооблажения (УСН) для предпринимателей, которые однажды уехали из Удмуртии и решили вернуться. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил первый вице-премьер Константин Сунцов.

В 2020 году были приняты льготы в размере 1 и 5% по УСН для предпринимателей, перебравшихся в Удмуртию из других регионов.

До конца 2022 года послабления действуют для впервые зарегистрировавшихся в республике бизнесменов.

«Мы пошли дальше и в ближайшее время мы распространяем это льготу и для тех, кто когда-то уехал из Удмуртии, но теперь хочет вернуться», — написал Сунцов.

Инициатива будет предложена к рассмотрению республиканскому парламенту в июне.

Отметим, что сейчас в Удмуртии зарегистрировано более 1000 предпринимателей из России.

08:30, 21 мая, 2021
Юрий Абашев
424
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#льготы