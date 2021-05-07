Более 33,5 тысячи организаций работают в Удмуртии

На начало мая в республике начитывается 33,6 тыс. организаций и 32,8 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии действует 33 612 организаций. Такие данные на начало мая приводит Удмуртстат. По информации ведомства, в апреле в республике на учет встали 282 новых юрлица, снялась с учета 101 компания.

С начала года больше всего организаций было ликвидировано в феврале, когда закрылись 392 юрлица. Наибольшее число новых регистраций зафиксировано в апреле. В этом же месяце и меньше всего ликвидированных компаний.

27% или чуть больше 9 тыс. юрлиц Удмуртии заняты торговлей и ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов. 12,1% организаций приходится на строительную отрасль, 9,6% - на обрабатывающие производства, 7,9% - на профессиональную, научную и техническую деятельность, 7,7% - на работу с недвижимостью.

Количество индивидуальных предпринимателей в феврале сократилось почти на полторы тысячи, после чего наблюдался небольшой рост. На 1 мая количество ИП в Удмуртии составило 32 868.