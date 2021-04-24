В Ижевске закрыли сервис доставки продуктов «МестноМаркет»

Конкуренция на рынке оказалась слишком высокой.

Ижевск. Удмуртия. Владельцы онлайн-сервиса бесплатной доставки продуктов «МестноМаркет» заявили о закрытии интернет-магазина. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» написал один из основателей Иван Клабуков.

«Чтобы дальше биться за местный рынок онлайн покупок продуктов питания и конкурировать с федералами, продавигая местного производителя внутри региона, к сожалению, потребовалось гораздо больше ресурсов... и с этой гонки мы вынужены сойти», - написал он.

«МестноМаркет» запустили в июле 2020 года. Платформа давала возможность местным производителям продвигать свою продукцию. «Удмуртия славится вкусными, а порой - уникальными продуктами питания, выбор которых в обычных магазинах, к сожалению, ограничен. Мы хотим дать возможность приобретать продукты местных производителей в максимальном их разнообразии», - говорится на сайте сервиса.

В настоящее время в Ижевске заказать продукты можно с помощью онлайн-маркета «Тау-Март». В основе ассортимента магазина также продукция местных брендов: «Глазовская птица», «Восточный», «Село зеленое», «Ижмолоко» и другое.

Работает интернет-магазин «Гурмания»с возможностью доставки на дом, «Теория еды», магазин вегетарианской еды на развес «Запасливая белка», гастромаркет «Свои люди», для любителей сладостей - пасека «Юньга». Также заказать продукты из «Магнита», «Ашана» и «Метро» можно с помощью сервиса «Деливери клаб». При заказе продуктов «Яндекс.Еда» их привезут из магазина «Магнит». Доставка продуктов доступна на «Сбер маркет».

Кроме того, недавно в Ижевске заработала экспресс-доставка от «Пятёрочки». Сервис по доставке продуктов активно развивается, время доставки из ближайшего супермаркета сети сокращено с одного часа до 45 минут.