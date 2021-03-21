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Лишь 8% бизнесменов Удмуртии назвали нынешнюю экономическую ситуацию положительной

14:00, 21 марта, 2021
Юрий Абашев
Лишь 8% бизнесменов Удмуртии назвали нынешнюю экономическую ситуацию положительной
14:00, 21 марта, 2021
Юрий Абашев
157
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#экономика
Фото: pixabay.com
157
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Обратного мнения придерживаются 23% респондентов.

Ижевск. Удмуртия. Лишь 8% руководителей организаций в Удмуртии считают сложившуюся экономическую ситуацию положительной. Об этом сообщает Удмуртстат.

Для 23% бизнесменов региона нынешние реалии не кажутся конструктивными. В первом квартале 2020 года пессимистов было лишь 8%, в четвёртом уже 13%.

Две трети опрошенных руководителей оценивают конкурентоспособность своей компании как среднюю, 10% — как высокую. 57% опрошенных основным фактором, сдерживающим продажи, назвали высокую конкуренцию, 43% — низкую платёжеспособность населения, 34% — высокий уровень налогов.

28% предпринимателей недовольны недостатком средств, 26% — высокой арендной платой.

14:00, 21 марта, 2021
Юрий Абашев
157
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#экономика