Лишь 8% бизнесменов Удмуртии назвали нынешнюю экономическую ситуацию положительной

Обратного мнения придерживаются 23% респондентов.

Ижевск. Удмуртия. Лишь 8% руководителей организаций в Удмуртии считают сложившуюся экономическую ситуацию положительной. Об этом сообщает Удмуртстат.

Для 23% бизнесменов региона нынешние реалии не кажутся конструктивными. В первом квартале 2020 года пессимистов было лишь 8%, в четвёртом уже 13%.

Две трети опрошенных руководителей оценивают конкурентоспособность своей компании как среднюю, 10% — как высокую. 57% опрошенных основным фактором, сдерживающим продажи, назвали высокую конкуренцию, 43% — низкую платёжеспособность населения, 34% — высокий уровень налогов.

28% предпринимателей недовольны недостатком средств, 26% — высокой арендной платой.